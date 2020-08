Trump moet juridische kosten van Stormy Daniels betalen

Amerikaans Donald Trump moet 44.000 dollar aan juridische kosten van pornoactrice Stormy Daniels te betalen. Zij had hem in 2018 aangeklaagd wegens een geheimhoudingsverklaring.

Een rechter in Californië heeft beslist dat Donald Trump 44.100 dollar, omgerekend zo’n 37.400 euro, aan juridische kosten van Stormy Daniels (echte naam: Stephanie Clifford) moet betalen. De pornoactrice zegt dat ze een affaire had met de huidige Amerikaanse president in 2006 en 2007, Trump ontkent dat. In 2016 heeft Daniels een geheimhoudingsverklaring getekend, elf dagen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Toenmalig advocaat van Trump Michael Cohen betaalde Daniels 130.000 dollar (110.000 euro).

In 2018 vocht ze dat contract aan, maar was ze ook verwikkeld in een andere zaak over smaad en laster tegen de president. Hoewel ze de rechtszaak over de geheimhoudingsverklaring heeft gewonnen, verloor ze die van smaad en laster. Ze moest toen 300.000 dollar (254.000 euro) aan juridische kosten betalen.

Op dit moment loopt er een onderzoek naar de financiën van Trump om te zien of hij mogelijk gesjoemeld heeft met campagnemiddelen om het zwijggeld te betalen. Cohen, de toenmalige advocaat van Trump, werd in 2018 veroordeeld tot drie jaar cel. Inmiddels heeft hij de president beschuldigd van samenzwering met de Russen, oplichterij en heeft hij hem een racist genoemd. Ook verklaarde hij dat hij moest liegen over de betalingen aan Daniels.