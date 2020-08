Wisselvallig weer met enkele buien

Het is zondag wisselvallig. Er vallen hier en daar enkele buien, met in het noordwesten van België eventueel een donderslag. Het is ook wisselend bewolkt. De maxima schommelen van 16 tot 20 graden in de Ardennen en van 20 tot 22 graden in de rest van het land, zo verwacht het KMI.

Zondagnacht blijft het overwegend droog, al zijn in het noorden wel nog buien mogelijk. De minima schommelen van 8 of 9 graden in de Ardennen tot 16 graden aan zee.

Maandag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen en lokaal 22 graden in het westen van het land. Dinsdag is er doorgaans veel bewolking en kan er wat regen vallen. Het wordt ongeveer 23 graden in het centrum.

Woensdag wordt wisselend tot soms zwaarbewolkt, maar op een lokaal buitje zou het droog blijven. Het gaat stevig waaien met een vrij krachtige tot krachtige en aan zee mogelijk een zeer krachtige zuidwesten- tot westenwind. Er zijn rukwinden mogelijk tot 70 à 80 kilometer per uur. De maxima schommelen rond 21 graden in het centrum.

Donderdag neemt in de loop van de dag de bewolking toe vanaf het westen en kan er wat regen of een bui vallen. De maxima liggen tussen 18 en 21 graden. Vrijdag wordt het uiterst wisselvallig met fikse buien die kunnen gepaard gaan met een donderslag. De maxima liggen tussen 17 en 21 graden.