Aantal coronabesmettingen daalt, maar niet in Brussels gewest

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is voor de zevende dag op rij gedaald. In de week van 13 tot en met 19 augustus werden gemiddeld 507,9 besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een daling met 15 procent in vergelijking met een week eerder.

Het gemiddeld aantal doden per dag blijft wel stijgen: in dezelfde periode overleden gemiddeld 9,7 mensen per dag. Een week eerder was dat 8,6. Mogelijk valt deze stijging te wijten aan de hittegolf, maar volgens viroloog Steven Van Gucht wordt dat pas binnen enkele dagen duidelijk. Het totale dodental in ons land staat intussen al op 9.988, drie meer dan zaterdag was aangegeven.

Er is ook nog altijd sprake van een stijging van het aantal besmettingen in het Brussels gewest. In een week tijd werden daar 898 besmettingen vastgesteld, 76 meer dan een week eerder. Ook in de provincies Vlaams-Brabant (+57 gevallen) en Henegouwen (+23) is het virus in opmars. In de provincie Antwerpen werden op een week tijd nog 794 besmettingen bevestigd, 416 minder dan de week daarvoor.

In een week tijd werden gemiddeld 30,4 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen. In vergelijking met vorige week is dat een zeer lichte daling, met 2 procent.

In totaal zijn in België al 81.468 bevestigde besmettingen met het coronavirus, wat er 574 meer zijn dan het aantal dat zaterdag was gemeld.