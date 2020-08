Delfine Persoon verliest kamp van de revanche tegen Katie Taylor: ‘Dit keer respecteer ik de beslissing van de jury’

Delfine Persoon (35) is er zaterdagavond in Engeland niet in geslaagd om de vier belangrijkste gordels in het vrouwenboksen (WBA, IBF, WBO en WBC) bij de lichtgewichten die ze vorig jaar in New York verloor aan Katie Taylor (34) terug te pakken. Persoon verloor net als vorige keer tegen de Ierse na een beslissing van de jury en moet de droom om zich ooit nog tot undisputed world champion te kronen voorgoed opbergen. ‘Maar dit keer respecteer ik de beslissing van de jury’, zei Persoon, die na haar intense kamp ook een buiging maakte voor Taylor.

Veertien maanden nadat Katie Taylor in de New Yorkse sporttempel Madison Square Garden dankzij een nipte en controversiële jurybeslissing de vier belangrijkste boksgordels meegraaide voor de neus van een woedende Delfine Persoon stonden de twee rivales opnieuw tegenover elkaar in de ring. Dit keer niet voor 22.000 joelende fans, maar in een geïmproviseerde boksarena in de tuin van het privédomein van Eddie Hearnin een geïmproviseerde boksarenain de tuin van het privédomein van Eddie Hearn, de belangrijkste bokspromotor ter wereld en manager van Katie Taylor.

De Ierse was vastberaden om te bewijzen dat ze die wereldtitels vorig jaar niet cadeau had gekregen van de jury, zoals een groot deel van de bokswereld achteraf beweerde. Delfine Persoon was dan weer hypergemotiveerd om haar allerlaatste kans om zich tot undisputed world champion te kronen met beide handen te grijpen.

Gebroken neus in de tweede ronde

Zoals verwacht begon Delfine Persoon dan ook als een bezetene aan de eerste van tien ronden van twee minuten: agressief en in hoog tempo bestookte ze Taylor met een resem aanvallen. Ook de tactiek van de Ierse was geen verrassing. Taylor koos voor de counter en ontweek zo veel mogelijk klappen van de West-Vlaamse. Als de Ierse ex-olympisch kampioene dan toch eens uithaalde, was het wel goed raak. In de tweede ronde brak ze de neus van Persoon, die fel gehavend achterbleef.

Gevloek tijdens het oplapwerk in de Belgische hoek tussen de tweede en derde ronde, en even leek de moed in Persoons schoenen te zakken. Maar onze landgenote hervond haar strijdlust halverwege de partij en begon Taylor onophoudelijk te bestoken. Iets te onbesuisd en niet accuraat genoeg. Maar de Ierse titelverdedigster kwam hoe langer hoe meer in de verdrukking door dat bombardement aan aanvallen. In de zesde ronde verscheen een bult zo groot als een tennisbal boven het oog van Taylor. In de achtste ronde ging Taylor zelfs twee keer bijna door de knieën. De ongeslagen koningin van het vrouwenboksen wankelde, maar plooide finaal niet. Ook niet toen Persoon in de laatste ronde alles of niets speelde.

Opnieuw beslissing van de jury

Net zoals in New York moest de jury beslissen over winst en verlies. En net zoals in New York koos de driekoppige wedstrijdleiding de kant van Taylor: 98-93, 96-94 en 96-94 (tegenover (95-95, 96-94 en 96-94 in New York). Een keuze voor de elegantere en technisch mooiere stijl van Taylor boven de onaflatende power van Persoon.

De 34-jarige Taylor is in zestien kampen nog altijd ongeslagen, zes keer won de olympische kampioene met KO. Persoon leed in haar 47e kamp een derde nederlaag.

Delfine Persoon: ‘Respect voor Katie, ze verdient de zege’

Dit keer kon onze landgenote er wel mee leven. Achteraf maakte ze een sportieve buiging voor Taylor en trakteerde ze de aartsrivale die ze een jaar lang had verfoeid op een dikke knuffel. In het interview achteraf werd de strijdbijl definitief begraven. ‘Deze keer leg ik me wel neer bij de beslissing van jury’, gaf Persoon toe. ‘Het was vandaag haar avond om te winnen. Ik heb geen excuses vandaag. Al mijn respect voor Katie, ze verdient de zege.’

‘In maart woog ik nog maar 57 kilogram. Ik ben dan beginnen eten om op gewicht (60 kilogram, red.) te komen, maar ik voel dat ik nog net dat tikkeltje kracht en snelheid tekortkwam om haar echt pijn te doen. Dat is niet goed geweest voor mij. Ze is zo snel en technisch sterk. Je moet haar raken, want anders is ze weg. Ik denk dat ze mijn neus gebroken heeft in de tweede ronde en het is niet makkelijk om acht ronden te vechten met een gebroken neus. Het eerste wat ik nu ga doen, is die neus laten herstellen. Wat de toekomst betreft, denk ik dat ik beter overstap naar de supervedergewichten, dat is nu meer mijn gewichtsklasse.’

Katie Taylor: ‘Deze keer was mijn zege meer overtuigend’

Katie Taylor was enorm opgelucht nu ze eindelijk de twijfels die waren ontstaan na New York van zich heeft kunnen afslaan. ‘Het was opnieuw een erg zwaar gevecht, maar ik heb veel beter gebokst dan vorige keer. Ik heb mij aan mijn eigen manier van boksen gehouden en dat heeft het verschil gemaakt. Tegen Delfine kan je geen enkel moment even naar adem happen, want ze valt constant aan. Het was zo’n zwaar gevecht en we hebben er twee geweldige kampen voor het vrouwenboksen opzitten. Deze keer was mijn zege meer overtuigend, daarmee is de discussie over ons eerste gevecht ook van de baan.’

Delfine Persoon heeft gevochten voor wat ze waard was, maar voor haar was dit meer dan waarschijnlijk de allerlaatste kans om voor de vier belangrijkste gordels in het vrouwenboksen (WBA, IBF, WBO en WBC) bij de lichtgewichten te mogen kampen. Zij krijgt volgend jaar nog wel een ultieme mogelijkheid om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen bij de amateurs. En heeft nu nog wat extra budget om zich voor te bereiden. Aan dit gevecht houdt ze 230.000 euro over.