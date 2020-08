Groepsverkrachting van minderjarige zorgt voor golf van protest in Israël

In Israël zijn zaterdag twee minderjarigen gearresteerd op verdenking van deelname aan de groepsverkrachting van een 16-jarig meisje. Daarmee is het aantal arrestaties op vier gekomen, zo heeft de Israëlische politie bekendgemaakt.

De politie zegt dat er meerdere jongeren betrokken waren bij groepsverkrachting in de badplaats Eilat aan de Rode Zee, zo meldt de Israëlische tv-zender Kanaal 12. Politiewoordvoerder Micky Rosenfeld zei dat het exacte aantal daders nog niet duidelijk was.

Honderden verontwaardigde Israëli’s - voornamelijk vrouwen, sommige leden van vrouwenrechtengroepen - demonstreerden zaterdag laat in Tel Aviv en elders in het land. ‘Verkrachting is moord’, scandeerden de betogers in Tel Aviv. Andere slogans luidden ‘Nee is nee’ ‘welk deel van nee heb je niet begrepen?’ en ‘Schande!’. De vermeende groepsverkrachting wordt ervaren als een van de meest schokkende in Israël in jaren.

De politie heeft gezegd dat ze beelden van beveiligingscamera’s zal gebruiken om de daders allemaal te pakken te krijgen. Ze heeft alle hotelmedewerkers gevraagd om alle informatie te bezorgen die ze hebben.

De advocaat van het meisje zei dat ze in een ‘zeer moeilijke mentale toestand’ verkeerde. Zij en een vriendin waren samen naar het zuidelijkste punt van Israël gereisd. Enkele verdachten hadden haar alcohol gegeven, waarna ze haar hadden meegenomen naar een kamer.

Premier Benjamin Netanyahu heeft de vermeende verkrachting omschreven als ‘onbegrijpelijk’ en een ‘misdaad tegen de menselijkheid’.