Tienkoppig Charleroi is een maatje te sterk voor OH Leuven en pakt de leidersplaats

Promovendus OH Leuven heeft zaterdag zijn eerst nederlaag van het seizoen geleden. Het ging thuis met 1-3 de boot in tegen Charleroi, dat negen op negen telt. De Zebra’s vielen bij een 1-2 voorsprong met tien man, maar wisten de score alsnog uit te breiden. Leuven blijft achter met twee op negen.

De verrassende opstelling van OHL – met nieuwkomers Bese en Malinov en zonder spits – vereiste een afwachtende studieronde van beide ploegen in de openingsfase. Lang duurde die echter niet. Op een hoekschop van Morioka sprong Dessoleil veel hoger dan de Leuvense verdedigers en kon relatief makkelijk in doel koppen. Na iets meer dan vijf minuten stond het al 0-1. Bijna verdubbelde Gholizadeh de score na een één-tweetje met Rezaei, maar hij mikte onbegrijpelijk naast. Het was bibberen bij de Leuvenaars, die er niet aan te pas kwamen en van het kastje naar de muur werden gespeeld.

Op stilstaande fases slaagde OHL er wel in om af toe voor gevaar te zorgen. Rond het halfuur kregen eerst Kotysch en daarna Bese de bal op interessante posities op het hoofd, maar beiden kopten naast. Toen Charleroi even wat gas terug nam, zag Leuven zijn kans om te profiteren. Sowah hield knap drie verdedigers af en bediende Mercier, die het leer al even mooi in de rechterbovenhoek hengstte. 1-1 met nog tien minuten te spelen voor de pauze. Twee artiesten die mekaar vonden, daar had Charleroi even weinig tegen in te brengen.

OHL puurde vertrouwen uit de gelijkmaker en ging uitstekend aan het combineren. Een attente Croizet zag Mercier vrijstaan en verstuurde een steekpas, de Fransman besloot over. Leuven was na een slappe start opeens de betere ploeg.

Rood voor Fall

De Zebra’s begonnen net als in de eerste helft ook in de tweede helft erg scherp. Eerst moest doelman Iversen duiken naar een schot van Gholizadeh, vijf minuten na de rust maakte Fall er toch 1-2 van. Hij kon zomaar door de OHL-defensie snijden. Niet veel later kreeg Rezaei een megakans om de wedstrijd dood te maken, maar zijn kopbal ging naast.

De gemoederen liepen rond het uur hoog op. Na een heet standje kregen Gholizadeh, Sowah én Marc Brys geel. Het kaartenfestival zat er nog niet op, want twee minuten na het opstootje kwam Fall veel te laat met een tackle op Malinov. Rood was zijn deel, met een gele kaart voor een protesterende Karim Belhocine erbovenop.

Het verloop van de eerste helft begon zich volledig te herhalen in de tweede. Charleroi kon zijn sterke start niet doorzetten – niet onlogisch als je met z’n tienen staat- OHL kwam steeds meer in de wedstrijd. De Leuvenaars teerden vooral op een superieure Sowah, die een immens loopvermogen aan een uitstekende techniek koppelt. Voor de gelijkmaker kon de Ghanees echter niet zorgen. Integendeel, het doelpunt viel aan de overkant. Het Iraanse duo Gholizadeh-Rezaei tikte de Leuvense verdediging uit verband, Rezaei schoof de 1-3 over de grond voorbij Iversen. Wedstrijd gespeeld.

OHL: Iversen, Ngawa, Kotysch, Bese, Vlietinck (80’ Vekemans), Aguemon (75’ Myny), Hubert, Malinov, Sowah, Mercier, Croizet (65’ Perbet)

Charleroi: Penneteau, Busi, Willems, Dessoleil, Kayembe, Ilaimaharitra, Gillet, Morioka (89’ Hendrickx), Fall, Gholizadeh (82’ Nicholson), Rezaei (90’ Goranov)

Doelpunten: 6’ Dessoleil (Morioka) 0-1, 36’ Mercier (Sowah) 1-1, 50’ Fall (geen assist) 1-2, 80’ Rezaei (Gholizadeh) 1-3 Gele kaarten: 56’ Gholizadeh, 56’ Sowah, 60’ Brys, 65’Belhocine, 69’ Ilaimaharitra, 82’ Busi, 90’ Hendrickx Rode kaarten: 65’ Fall Scheidsrechter: Lambrechts