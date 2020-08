Zulte Waregem pakt eerste zege van het seizoen tegen Waasland-Beveren

De kop is eraf voor Zulte Waregem. Op de derde speeldag won het verdiend met 4-1 tegen Waasland-Beveren. Francky Dury pakte zo in zijn 500ste wedstrijd als trainer van Zulte Waregem zijn eerste zege van het seizoen.

Voor aanvang van de match werd Zulte Waregem-trainer nog gehuld voor het bereiken van die imposante mijlpaal, maar echt ontspannen zal hij na de twee nederlagen niet geweest zijn. Dury had begrepen dat het anders moest en voerde drie wissels door in vergelijking met de verloren partij tegen Beerschot. Opare was opnieuw fit en kwam terug in de ploeg ten koste van Soisalo. Ook Govea en de jonge Van Hecke stonden voor het eerst dit seizoen aan de aftrap. Sissako en Srarfi verdwenen uit de ploeg. Ook Nicky Hayen voerde drie wissels door na de verloren wedstrijd tegen Standard: Bizimana, Albanese en de licht geblesseerde Efford zaten op de bank. Wuytens, Koita en Milosevic waren hun vervangers.

Aanvallende start

Zulte Waregem startte met aanvallende intenties aan de partij en kon meteen dreigen via een afstandsschot van Bruno en een kopbal van Pletinckx. Waasland-Beveren focuste vooral op verdedigen, maar kwam na tien bijna op voorsprong. Een opwippertje over de verdediging van Caufriez belandde voor de voeten van Koita, maar die kon zijn schot niet kadreren. Grote kansen bleven uit. Koita probeerde het dan maar eens met een vrije trap vanop 35 meter. SpaceX is gespecialiseerd in voorwerpen naar de ruimte schieten, maar kon van deze trap van de jonge Belg wel wat leren.

Zulte Waregem had het moeilijk om zijn wil op te leggen, dus besloot Beveren-doelman Pirard een handje te helpen. Zijn zwakke uittrap werd onderschept door Van Hecke, die een goede match speelde, en via Bruno belandde de bal bij Jelle Vossen. Die trapte de bal in één tijd fraai in de bovenhoek: Zulte Waregem op voorsprong. Voor het overige kregen we niet bitter veel te zien in een povere eerste helft, behalve dan enkele stevige tackles. Govea mocht van geluk spreken dat hij geen tweede gele kaart onder de neus geduwd kreeg voor een pittige overtreding op Schryvers.

Match snel na rust gespeeld

Nicky Hayen moest wat verzinnen en bracht bij de rust Albanese en Bizimana. Milosevic en Mertens moesten plaatsnemen. Maar de tweede helft kon niet slechter beginnen voor Waasland-Beveren. De pas ingevallen Albanese werkte Opare tegen de grond in de grote zestien en Bruno werkte de elfmeter tegen de touwen. De dubbele voorsprong gaf de thuisploeg duidelijk vertrouwen. Na een knappe aanval liet Bruno de kans liggen om de voorsprong verder uit te diepen. Beveren zakte dan als een pudding ineen en liet Zulte Waregem naar hartenlust combineren. Vooral youngster Jannes Van Hecke bewees over een paar goede voeten te beschikken. Dat resulteerde op het uur in een nieuwe goal voor Essevee. Na opnieuw een weifelende tussenkomst van Pirard kon Govea de bal simpel binnenleggen. 3-0 en boeken toe.

Maar Zulte Waregem loste zijn greep op de wedstrijd en uit het niets scoorde Beveren plots tegen. Heymans maakte zijn derde van het seizoen. Kregen we dan toch nog een beetje spanning? Neen. Bruno diepte de score zelfs nog uit tot 4-1. Al bij al een simpele, maar deugddoende zege voor Zulte Waregem. Waasland-Beveren blijft na winst in de openingsmatch achter met nul op zes.

Zulte Waregem: Bansen, Opare (76’ Humphreys, Pletinckx, Deschacht, De Bock, Seck, Van Hecke (88’ Sissako), Govea (71’ Srarfi), Bruno, Berahino, Vossen

Waasland-Beveren: Pirard, Mertens (46’ Bizimana), Wuytens, Caufriez, Vukotic, Vukcevic, Schryvers, Schoonbaert (63’ Reyners), Heymans, Koita, Milosevic (46’ Albanese)

Doelpunten: 28’ Vossen (Bruno) 1-0, 49’ Bruno (strafschop) 2-0, 63’ Govea (Berahino) 3-0, 77’ Heymans (Albanese) 3-1, 90’+4 Bruno Gele kaarten: 41’ Govea, 84’ Seck, 86’ Wuytens, 90’ De Bock Rode kaarten: geen Scheidsrechter: Lothar D’Hondt