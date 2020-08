Belgian Youth against Racism wil betogen na overlijden Jozef Chovanec

Als er geen politieke reactie komt op het overlijden van Jozef Chovanec in een politiecel, zal de actiegroep Belgian Youth against Racism ‘betogen tot de minister van Justitie ontslag neemt, de verantwoordelijken op non-actief zijn gezet en het proces in alle transparantie wordt gevoerd’. Dat zegt de organisatie in een persbericht.

Belgian Youth against Racism organiseerde eerder al onder meer Black Lives Matter-acties in Antwerpen en Brussel. Nu eist de groep dat de verantwoordelijken voor het incident in de politiecel in Charleroi onmiddellijk op non-actief worden gezet, dat er een groot en transparant onderzoek wordt gevoerd naar de invloed van extreemrechts en racisme bij de politie - daarvoor is een parlementaire commissie nodig, luidt het -, dat de politiestructuren worden hervormd, dat er bodycams komen voor alle agenten, en dat het tuchtsysteem wordt hervormd.

‘Indien niemand uit de politiek gehoor geeft aan de noodkreet van de nabestaanden en er geen enkele politieke reactie volgt, zien wij ons genoodzaakt massaal op straat te komen, mét masker en verantwoordelijkheidsgevoel, maar vooral met heel duidelijke eisen’, zegt de groep. Belgian Youth against Racism wacht woensdag af. Tegen dan zouden de Kamercommissies Justitie en Binnenlandse zaken over de kwestie bijeen moeten zijn gekomen.