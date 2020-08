Tekort aan personeel, slecht werkende kassa’s, dikke rijen gefrustreerde klanten. In meerdere winkels leidde de uitverkoop van 75 procent bij Brantano tot problemen. De vakbond BBTK-Setca overweegt stappen.

De uitverkoop leidde zaterdag echter in meerdere winkels tot chaos. In veel winkels is immers maar een deel van het personeel komen opdagen, kan er alleen met bankkaart betaald worden of hielden de lange ...