Schot gelost op woning in Borgerhout

Afgelopen nacht is een huis in de Beukenstraat in Borgerhout beschoten. De buren hoorden midden in de nacht een luide knal, maar de politie werd pas zaterdagnamiddag verwittigd van het schietincident.

Dat bevestigt de lokale politie van Antwerpen. Het onderzoek naar de feiten wordt volop gevoerd. Het labo is zaterdagnamiddag ter plaatse en vond snel sporen die erop wijzen dat er effectief een schot werd gelost.

‘Er werd vannacht een luide knal gehoord, maar onze diensten werden pas na de middag in kennis gesteld’, zegt woordvoerder Sven Lommaert. ‘Het is onduidelijk welke aanleiding er voor de feiten was en of er een link is met eerdere schietincidenten of granaataanslagen in het drugsmilieu. Ook dat maakt deel uit van het onderzoek.’