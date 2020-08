Oncoloog UZ Leuven: ‘We zien grotere tumoren omdat mensen zorg uitstellen’

Als we medische zorg uitstellen, dan zijn de gevolgen dramatisch, waarschuwden artsen in april al. Tot die conclusie komt nu ook oncoloog Gert De Meerleer op Radio 1. ‘We vrezen voor een oversterfte door kanker binnen enkele jaren.’

‘We hebben deze week meerdere patiënten gezien die door het uitstellen van medische zorg in catastrofale situaties zijn beland’, zei vaatchirurg Erik Debing (UZ Brussel) begin april al aan De Standaard. Die moest samen met zijn collega’s toen met lede ogen toezien hoe patiënten met hart- en vaatklachten wekenlang wachtten om medische hulp te zoeken. Daardoor kreeg Debing patiënten te zien van wie de situatie zo ernstig was dat ze fataal afliep, terwijl dat vermeden had kunnen worden.

Half april stonden artsen en ziekenhuizen ook voor niet-dringende medische zorg, die tijdelijk werd uitgesteld bij de start van de eerste besmettingsgolf, voor een zware inhaaloperatie. ‘We hebben altijd al wachtlijsten gehad, maar die zullen nu langer worden’, zei kinderuroloog Erik van Laecke aan De Standaard. ‘We zullen sommigen verder naar achteren moeten schuiven. Het wordt niet gemakkelijk om dat uit te leggen.’

Tumoren uit geschiedenisboeken

Vier maanden later lijkt het probleem van zorg uitstellen nog lang niet van de baan. Mensen stellen hun consultaties in het ziekenhuis of bij een gespecialiseerd arts uit omdat ze bang zijn om besmet te raken met het nieuwe coronavirus. Stichting tegen Kanker sloeg twee weken geleden al alarm, maar dat zal onvoldoende zijn om patiënten met klachten opnieuw naar het ziekenhuis te lokken. Dat zei kliniekhoofd radiotherapie-oncologie UZ Leuven, Gert De Meerleer, zaterdag op Radio 1.

‘Ik zie de laatste weken in de praktijk tumoren waarvan ik dacht dat ze alleen nog in de geschiedenisboeken stonden’, aldus De Meerleer. ‘Collega-oncologen zien borsttumoren die veel groter zijn dan vroeger. Ik heb collega’s die zich afvragen, ik zie nauwelijks patiënten, waar zijn die mensen? En dat omdat mensen noodzakelijke screenings en opvolgingsonderzoeken hebben uitgesteld.’

De Meerleer benadrukt dat het uitstellen van afspraken en controles kan leiden tot grotere en complexere tumoren. Die vergen een duurdere, langere, ingrijpendere en complexere behandeling. Ook de kans op herval vergroot.

‘Er is meer dan covid-19 alleen’

‘Ik wil niemand met de vinger wijzen, maar ik wil de overheden vragen om hier toch iets over te zeggen. Onze grootste vraag, aan de overheid, aan die veiligheidscellen, alstublieft, communiceer dit ook mee. Er is meer dan covid-19 alleen.’