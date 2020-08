Amerikaans president Donald Trump heeft nogmaals uitgehaald naar het Amerikaanse verkiezingssysteem tijdens een speech in Virginia. Hij liet zich kritisch uit over de mogelijkheid tot stemmen via de post en is ervan overtuigd dat de echte verkiezingsuitslag op 3 november dit jaar, mogelijk nooit geweten zal zijn.

Trump is geen fan van de zogenaamde ‘mail-in ballots’. Eerder noemde hij de manier van stemmen al ‘frauduleus’. Ten tijde van de pandemie is dat voor veel Amerikanen de veiligste of enige manier om te stemmen. Trump heeft zelf al meerdere malen op deze manier gestemd. Op 3 november 2020 trekken de Amerikanen naar de stembus om een nieuwe president te verkiezen.