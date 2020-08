Duitse dokters: ‘We zullen Navalni uitgebreid onderzoeken’

Het Berlijnse ziekenhuis dat Navalni heeft overgevlogen vanuit het Russische Omsk meldt dat zijn toestand ‘stabiel maar ernstig’ is.

Het universitair ziekenhuis Charité in de Duitse hoofdstad Berlijn heeft zaterdag bevestigd dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalni in het ziekenhuis werd opgenomen. ‘Er volgt nu een uitgebreide medische diagnostiek’, zo staat in een verklaring van het ziekenhuis.

‘Na de onderzoeken en na overleg met de familie zullen de behandelende artsen een standpunt innemen over de ziekte en de verdere behandeling’ van Navalni, klinkt het nog. De onderzoeken zullen enige tijd duren. Het ziekenhuis belooft de buitenwereld op de hoogte te brengen zodra er beslissingen zijn genomen.

De Duitse regering laat bij monde van een woordvoerder weten dat ze ‘hoopt dat de behandeling in het Charité-ziekenhuis tot een verbetering van zijn toestand zal leiden en een volledige genezing mogelijk zal maken’.

De 44-jarige Navalni ligt sinds donderdag in een kunstmatige coma nadat hij onwel was geworden op een vlucht van Tomsk naar Moskou. Zijn entourage vertrouwde het Russische ziekenhuis in Omsk, waar Navalni aanvankelijk werd verzorgd, niet en eiste dat hij werd getransporteerd naar Duitsland. Volgens zijn vrouw en zijn woordvoerster werd hij vergiftigd door het drinken van een kopje zwarte thee, vlak voor hij het vliegtuig opstapte.