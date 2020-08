Belg (29) valt naar beneden op rotsen in Oostenrijk

Een 29-jarige Belg raakte zwaargewond in Finkenberg in de deelstaat Tirol nadat hij 45 meter naar beneden stortte tijdens een wandeling. Dat meldt Regionews.at.

Waarom de man woensdag struikelde is nog niet duidelijk. Maar op een hoogte van 2.670 meter struikelde hij waardoor hij 45 meter naar beneden viel en op rotsen stortte. De man is ernstig gewond en moest met de helikopter overgevlogen worden naar het ziekenhuis in Innsbruck.

Het is de derde keer deze week dat er een incident is met een landgenoot in Oostenrijk. Eerder deze week zijn er in Oostenrijk namelijk al twee landgenoten om het leven gekomen. Een 51-jarige man verongelukte tijdens het kajakken in Tirol, een 73-jarige landgenoot maakte een dodelijke val in de Alpen.