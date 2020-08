De uitverkoop van de voorraden van Brantano in 61 winkels zorgt voor een enorme drukte. Er stonden zaterdagochtend lange wachtrijen aan de vestigingen in onder meer Wilrijk, Merksem en Mechelen. Vrijdag werd aangekondigd dat alle producten vanaf zaterdag met 75 procent korting worden geveild.

Opvallend: aan de vestigingen in de provincie Antwerpen - waar zaterdagochtend nog voor openingstijd meer dan 250 mensen stonden aan te schuiven - merkte Gazet Van Antwerpen veel gezinnen op. Dat terwijl er klanten door de coronamaatregelen enkel alleen binnen mogen.

Ook het hamstergedrag van sommige kopers wekt aversie op. ‘Als iedereen hier gewoon een grote zak vollaadt zonder te passen of te kijken wat ze kopen, dan blijft er niets meer over voor de andere honderd wachtenden’, klonk het in de wachtrij in Bree (Limburg).

Volkstoeloop

In de meeste winkels mogen slechts 30 tot 40 personen tegelijkertijd de winkel binnen door de coronaregels. Daardoor zijn de wachtrijen bij zowat alle Brantano-filialen in de verschillende provincies gigantisch.

De naburige winkeliers zijn ontevreden over de volkstoeloop. ‘Het zijn solden, wij verkopen niets want iedereen staat hier te drummen voor onze deur en de parking staat ook vol voor Brantano’, zegt een winkelierster aan Radio 1. ‘En kijk al die gezinnen daar toch. Ze staan zo dicht op elkaar. Is er geen corona meer dan als het 75 procent korting is?’

Failliete modegroep

Enkele dagen geleden raakte bekend dat de Claes Retail Group, bekend van de winkels JBC en Mayerline, het modemerk CKS en de kindermerken Fred & Ginger en Baker Bridge van het failliete FNG heeft overgenomen.

Ook voor Brantano zou er een oplossing in de maak zijn, maar de communicatie in verband met de overname, wordt verschoven tot eind dit weekend of zelfs pas maandag. Dat heeft alles te maken met de onrust over het zwaar bloedbad dat in de lucht hangt.

Al dagen gonst het gerucht dat de Duitse groep Deichmann – in ons land bekend van de ketens Van Haren en Snipes – maar een veertigtal winkels van Brantano zou overnemen. Dat staat in contrast met eerdere verklaringen van Krein Bons, de ceo van Van Haren, die sprak over ‘alle winkels’. En dat zijn er meer dan 100.