Ook Duitse routinier Andrea Petkovic geeft forfait voor US Open

Andrea Petkovic (WTA 89) is de volgende in het rijtje om af te haken voor de US Open (31 augustus-13 september) in New York. De organisatoren van het toernooi op Flushing Meadows deelden het nieuws vrijdagavond mee. De 32-jarige Duitse twijfelde al langer om deel te nemen, maar had nog geen definitieve beslissing genomen. Die is er nu wel. De US Open start over negen dagen. Alle wedstrijden worden omwille van de coronapandemie zonder publiek afgewerkt.