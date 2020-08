Extra zout in de wonde: UEFA kent own goal nu ook officieel toe aan Lukaku

De UEFA heeft het beslissende doelpunt in de Europa League-finale van vrijdagavond enkele uren na de wedstrijd alsnog gekwalificeerd als een eigen doelpunt van Romelu Lukaku. Tijdens de wedstrijd hield de UEFA vast aan Diego Carlos als doelpuntenmaker, maar daar kwam het afgelopen nacht nog op terug.

Lukaku devieerde een omhaal van de Sevilla-verdediger, die zonder tussenkomst van de Rode Duivel naast zou zijn gegaan, in eigen doel. Hij werd zo de tragische held van de finale, die Sevilla met 3-2 won. Lukaku had Inter na vijf minuten nochtans op voorsprong gezet met een rake penalty, die hij zelf ook had versierd. In de tweede helft kreeg hij nog een grote kans op een tweede treffer, maar stuitte daarbij op Sevilla-doelman Bounou. De spits evenaarde wel het record van Inter-legende Ronaldo met 34 goals in zijn debuutseizoen voor de club. Na afloop was Lukaku te ontgoocheld om zijn zilveren medaille te gaan afhalen. (belga)