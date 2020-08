Helmut Lotti neemt afscheid van vader

Zanger Helmut Lotti (50) heeft afscheid genomen van zijn vader. Luc Lottigiers kreeg vrijdag zijn uitvaart.

‘Deze knappe jongeling is onze pa bij het begin van zijn zangcarrière’, schrijft Helmut Lottigiers, zoals de artiest in het echt heet, op Facebook bij een foto. ‘Wij, zijnde zijn zonen Helmut, Johan, Kurt en Anthony, hebben vandaag sereen met vrienden en familie afscheid van hem genomen. Hij overleed vorige week donderdag. We zullen je missen, papa. 73 jaar, het is veel te jong. Maar je had genoeg afgezien. We will love you forever.’

Foto: Facebook

In tegenstelling tot zijn bekende zoon is de zangcarrière van Luc Lottigiers nooit van de grond gekomen.

‘Ooit heb ik enkele eigen liedjes gemaakt, maar door een gebrek aan middelen zijn die nooit uitgebracht’, zei hij eind jaren negentig in Gazet van Antwerpen. ‘Door kenners werd gezegd dat mijn materiaal goed was voor Amerika, maar niet voor Vlaanderen. Ik vind mezelf geen miskend talent. Vroeger had ik een goed orkest en ik durf gerust zeggen dat ik live nog altijd goed uit de voeten kan.’