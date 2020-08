Californië slaakt noodkreet en vraagt hulp aan ‘beste brandweerlui ter wereld’

‘Deze branden putten onze middelen en ons personeel uit’, zei de gouverneur van Californië, die hulp vraagt aan ‘ ’s werelds beste bestrijders van natuurbranden’.

De gouverneur van de Amerikaanse staat Californië, Gavin Newsom, heeft Canada en Australië om hulp gevraagd bij het bestrijden van de aanhoudende bosbranden. Ondanks de inspanningen van meer dan 12.000 brandweerlieden breiden de natuurbranden zich nog steeds uit. ‘Het vuur is nauwelijks te stoppen voor onze mensen’, zei Newsom vrijdagavond. ‘Daarom vragen wij expliciet hulp aan ’s werelds beste bestrijders van natuurbranden, de brandweerlui en experts in Australië.’

In Californië woeden bijna 560 branden. Die zijn voornamelijk te wijten aan de aanhoudende droogte en hitte, gecombineerd met onweer. Zo werd een week geleden nog een recordtemperatuur van 54,5 graden gemeten in Death Valley. De branden woedden, volgens de gouverneur, bovendien vooral op steile hellingen, waar doorgaans het hard waait. Die gebieden zijn moeilijk te bereiken voor de brandweer. ‘We hebben zoiets gewoonweg al vele, vele jaren niet meer gezien’, aldus Newsom. ‘Intussen is er in Californië al een gebied ter grootte van de Amerikaanse staat Rhode Island (3.140 vierkante kilometer, oftewel nagenoeg de oppervlakte van de gehele provincie West-Vlaanderen red.) verwoest’.

Door de natuurramp zijn al minstens zes mensen omgekomen, 43 mensen raakten gewond en al meer dan 500 huizen en andere gebouwen zijn verwoest. Inmiddels hebben ruim 175.000 inwoners het dwingende advies gekregen om hun woonst te verlaten.

Trump: ‘Misschien moeten we Californië zelf laten betalen’

Californië krijgt ook binnenlandse versterking uit enkele andere Amerikaanse staten zoals Oregon, New-Mexico en Texas. Donderdag zei president Donald Trump nog dat hij zich vragen stelt bij het natuurbeleid van Californië en dat hij eerder al tips gaf om bosbranden te voorkomen maar dat die in de wind werden geslagen. ‘Misschien moeten we Californië er gewoon voor laten betalen (voor het bestrijden van de bosbranden, red.), omdat ze niet naar ons luisteren’, klonk het tijdens een verkiezingscampagne in de staat Pennsylvania.