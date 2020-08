Deelname Kim Clijsters aan US Open nog niet in gevaar: “Ze heeft gewoon wat meer tijd nodig”

Kim Clijsters maakt zich ondanks haar forfait voor Cincinnati nog altijd op voor een deelname aan het US Open. “Ze heeft gewoon wat meer tijd nodig”, verduidelijkte haar persverantwoordelijke Amy Hitchinson vrijdagavond.

Het US Open, dat 31 augustus van start gaat, moet de eerste grote afspraak worden in Clijsters’ derde carrière en daarom wil de 37-jarige Limburgse geen risico lopen.

“Het is een teleurstelling dat ik me terug moet trekken voor Cincinnati, maar na gesprekken met de dokter en mijn entourage hebben we beslist dat ik meer tijd nodig heb om te herstellen”, meldde Clijsters eerder op de dag in een persbericht. “En veel heb ik daar niet aan toe te voegen”, zegt Hitchinson. “Het gaat nog altijd om de blessure aan de buikspieren die Clijsters eind juli opliep tijdens het World Team Tennis. Die is nog niet volledig hersteld. Het is een kwestie van tijd.” (belga)