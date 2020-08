Bij de podiumceremonie na de Europa League-finale tussen Sevilla en Inter Milaan (3-2) ontbrak bij de verliezers elk spoor van Romelu Lukaku. De spits van Inter Milaan was wellicht te ontgoocheld om zijn medaille op te halen.

Lukaku zette zijn team in de vijfde minuut vanop de penaltystip nog op een 0-1 voorsprong, maar zag in de 74e minuut ook de 3-2 via zijn voet in eigen doel verdwijnen. (belga)