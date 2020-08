Navalni onderweg naar Duits ziekenhuis: ‘Gevecht voor zijn leven begint nu pas’

Na een dag getouwtrek is de Russische oppositieleider Aleksej Navalni dan toch overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn. Hij zal er zaterdagochtend landen en ligt nog steeds in coma.

‘Grote, grote dank aan iedereen die ons gesteund heeft. Het gevecht voor Aleksejs leven en gezondheid begint nu pas en voor ons staat nog een hele berg, maar dit is de eerste stap’, tweette de woordvoerster van Navalni, Kira Jarmisj, toen de Russische oppositieleider zaterdagochtend rond 4 uur (Belgische tijd) in het vliegtuig werd gehesen met een lift. Zijn vrouw, Joelia Navalnija, mocht meevliegen.

Even leek het alsof Navalni, die doelbewust vergiftigd zou zijn volgens zijn entourage, niet naar Duitsland zou worden overgevlogen. De Russische artsen in het ziekenhuis van Omsk meldden vrijdag dat zijn toestand onvoldoende stabiel was voor transport en dat er bovendien ‘geen enkel spoor van gif in het bloed of de urine werd teruggevonden’. De hoofdarts sprak over ‘een defect aan de stofwisseling’.

Zijn vrouw Joelia mocht de Duitse artsen, die intussen in Omsk geland waren met een medisch vliegtuig, aanvankelijk niet spreken. Na veel discussie stemden de Russische artsen, geflankeerd door bewakers en politieagenten - al dan niet in burgerkledij - die massaal in en rond het gebouw aanwezig waren, toch in met Navalni’s vertrek naar Berlijn. De Kremlincriticus zal er behandeld worden in het bekende Charité-ziekenhuis, de grootste universiteitskliniek van Europa.

De 44-jarige Kremlincriticus ligt nog steeds in een kunstmatige coma en aan beademingsapparatuur. Hij raakte donderdag bewusteloos tijdens een vlucht van Tomsk naar Moskou. Zijn entourage is ervan overtuigd dat hij vergiftigd werd door een kopje zwarte thee, dat hij vlak voor zijn vlucht opdronk.