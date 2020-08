Full House-actrice moet cel in voor betalen smeergeld

De Amerikaanse actrice Lori Loughlin is veroordeeld na twee maand cel omdat ze smeergeld heeft betaald om haar dochters in te schrijven aan een prestigieuze universiteit. Haar man kreeg voor dezelfde feiten eerder al vijf maanden cel.

Dat heeft de rechter in Boston beslist. De actrice wou haar dochters inschrijven aan de University of Southern California. Ze betaalde een half miljoen dollar om haar dochters binnen te krijgen via het sportprogramma van de universiteit. Loughlin en haar man zeggen dat ze dachten de school te sponsoren. Haar man, modeontwerper Mossimo Giannulli, kreeg een zwaardere straf omdat hij een grotere rol zou gespeeld hebben bij het opzetten van de fraude.

De rechter zei dat de straf ook als voorbeeld kon dienen om iedereen af te schrikken ‘die denkt dat ze de wet kunnen negeren omdat ze denken toch genoeg geld te beschikken om hun kinderen in te kopen in een opleiding. Zo werkt het niet in dit land’. Aanvankelijk werden zwaardere straffen geëist, maar omdat het koppel toch schuldig wou pleiten, liet de aanklager een aantal aanklachten vallen.

De veroordeling maakt deel uit van een groter schandaal, waarbij zo’n 38 ouders tercht stonden. Eerder werd in dezelfde zaak ook ‘Desperate Housewives’-actrice Felicity Huffman veroordeeld tot twee weken cel.