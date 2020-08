Advocate agenten die betrokken waren bij overlijden Slovaakse man: ‘Mijn cliënten hebben zich niets te verwijten’

De drie agenten die verdacht worden verantwoordelijk te zijn voor de dood het overlijden van een 38-jarige Slovaakse man op de luchthaven van Charleroi, hebben volledig volgens de regels gehandeld. Dat zegt hun advocate Hayat Karim. Haar cliënten ‘hebben zich niets te verwijten’, zegt ze vrijdag.

De man wou op 28 februari 2018 een vlucht nemen naar Slovakije, maar hij gedroeg zich agressief bij het inschepen en werd opgepakt. Hij werd opgesloten in een cel op de luchthaven, en op de beelden is te zien hoe hij zich ‘s nachts tot bloedens toe met zijn hoofd tegen de celdeur gooit. De politie moest opnieuw ingrijpen. Tijdens de operatie kreeg de Slovaak een hartstilstand. Hij overleed enkele dagen later.

Woensdag doken in de media beelden op van het politieoptreden in de cel. Het leidde tot geschokte reacties. De baas van de luchthavenpolitie zette zelfs tijdelijk een stap opzij.

‘Proportioneel’

Karim weert zich echter tegen beschuldigingen dat de politie-interventie veel te gespierd was. ‘De zaak wordt al twee jaar onderzocht. Tot op heden toont geen enkel element of bewijs in het dossier aan dat mijn drie cliënten (twee mannen en een vrouw, red.) die men op het slachtoffer ziet verantwoordelijk zijn voor de dood van deze persoon’, verklaarde ze.

Volgens de advocate verliep de interventie volgens de regels. ‘Mijnheer Chovanec was een gevaar voor zichzelf en voor anderen. Mijn cliënten hebben op strikte en proportionele wijze geweld gebruikt om het individu in bedwang te houden’, betoogde Karim.

Volgens haar heeft het gerecht ernstig werk geleverd in dit dossier. ‘Het onderzoek was heel minutieus. Iedereen die moest gehoord worden in dit dossier is gehoord. Men moet stoppen met te zeggen dat deze zaak niet ernstig wordt genomen.’

Bijkomend onderzoek

De familie van het slachtoffer, die zich burgerlijke partij stelde, willen meer vaart zien in het onderzoek. Ze vinden dat er met de voeten wordt gesleept. ‘Men mag niet vergeten dat de burgerlijke partij verscheidene bijkomende onderzoeksdaden heeft gevraagd. Indien het dossier slecht gedrag vanwege mijn cliënten had aangetoond, dan had men vast en zeker op een andere manier gereageerd’, betoogt de advocate van de agenten.

Karim roept op om het proces niet in de media te voeren. ‘Men moet het gerecht zijn werk laten doen. Tot op heden zijn mijn cliënten nog steeds agenten en vormen ze geen onderwerp van disciplinaire maatregelen.’