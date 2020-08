Alle winkels Fred & Ginger sluiten, CKS uitgedund tot twintigtal verkooppunten

Na de overname van de failliete winkels van Fred & Ginger, CKS en Baker Bridge zal JBC maar een twintigtal verkooppunten behouden. Enkel van CKS blijven een aantal aparte winkels bestaan. Er blijven slechts 53 jobs behouden.

Dat meldt JBC. In de praktijk betekent het dat driekwart van de overgenomen winkels definitief sluiten. Hoeveel jobs er precies verloren gaan, is niet meegedeeld.

Voor Fred & Ginger en Baker Bridge zullen enkel de merknamen overgenomen worden, niet de winkels op zich. Voor Fred & Ginger betekent dit het einde voor alle 18 locaties. Deze kindercollecties zullen in de toekomst wel nog bij JBC verkocht worden.

Van CKS blijft wel een deel behouden. Er blijven nog zeven zogenaamde flagshipstores over. Nu zijn dat er nog 23. Van de 32 shop-in-shoplocaties in Inno zullen er nog 14 overeind blijven. De webshop van CKS blijft ook bestaan. ‘De retailwereld is snel veranderd als gevolg van corona, en we geloven erin dat dit een gezonde start is om het merk terug in haar kracht te zetten’, klinkt het in een toelichting.

Dat betekent dat er slechts 53 jobs van CKS behouden kunnen blijven. Het gaat om 15 medewerkers van het voormalige hoofdkantoor van CKS, en 38 medewerkers uit de verschillende winkels.

In totaal bestond de groep uit zo’n 80 winkels: 32 CKS-locaties, 23 zelfstandige CKS-winkels, 18 van Fred & Ginger en nog eens 6 outlets. Dat wordt dus herleid naar zowat een vierde.

Gerecht

Ondertussen heeft het parket van Antwerpen beslist om de oprichters van FNG, het failliet verklaarde moederbedrijf van CKS en Fred & Ginger in verdenking te stellen. Dat gebeurde woensdag, bevestigt de advocaat van voormalig CEO Dieter Penninckx aan onze redactie. De bal was aan het rollen gegaan nadat de financiële toezichthouder FSMA het eigen onderzoek doorspeelde aan het gerecht. Dat is hoogst uitzonderlijk.

‘Ik heb Dieter Penninckx geadviseerd mee te werken aan het onderzoek en dat zal hij ook doen’, zegt zijn advocaat. ‘Hij kan nu reageren op een aantal verdachtmakingen.’ De drie stichters, naast Pennincks ook Anja Maes en Manu Bracke, zijn momenteel niet bereikbaar voor commentaar.

Bij FNG werden tijdelijk eigen aandelen geparkeerd in een Nederlandse stichting zonder dat gezegd werd dat FNG daarbij financieel risico liep. Er zijn ook betwistingen in verband met de boekhoudkundige verwerking van overnames. De vraag is ook of via alternatieve inkomsten de boeken werden opgesmukt.