Blessure houdt Clijsters uit voorbereidingstoernooi US Open

Kim Clijsters zal niet deelnemen aan de Western & Southern Open, dat geldt als het belangrijkste voorbereidingstoernooi op de US Open. Ze heeft nog teveel last van een blessure aan de buikspieren.

Onze landgenote kreeg een wildcard voor het toernooi van Cincinnati, dat door corona in New York wordt gespeeld. Maar ze zal haar plek dus aan iemand anders moeten laten. ‘Ik was dankbaar voor de kans die ik kreeg om hier te spelen en keek ernaar uit om deel te nemen aan het toernooi’, vertelt Clijsters.

‘Het is een teleurstelling dat ik forfait moet geven, maar in overleg met mijn medisch team leek het mij beter om nog wat meer rust te nemen.’

Clijsters blijft wel in de US Open-bubbel in New York: ‘Ik blijf me voorbereiden met mijn team hier in het USTA Billie Jean King National Tennis Center.’

De US Open gaat van start op 31 augustus.