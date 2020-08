Vakbond vraagt onderhoud met rechtbank over verkoop Brantano

De vakbonden bij Brantano vragen een onderhoud bij de voorzitter van de ondernemingsrechtbank. Ze denken dat het bod van Ziengs Retail dat bijna 600 jobs zou redden, meer kansen verdient.

De vakbonden van Brantano wachten met een bang hart het eindverdict af bij Brantano. Al enkele dagen circuleert dat de Duitse groep Deichmann (Van Haren, Snipes) maar een veertigtal winkels wil overnemen en niet geïnteresseerd is in het magazijn in Erembodegem en ook niet in de voorraden. De voorraden worden alvast vanaf morgen geveild door Moyersoen. Alles gaat de deur uit tegen 75 procent korting. In dat scenario is het moeilijk in te zien hoe meer dan 300 tot 350 jobs zouden kunnen gered worden.

Dat bloedbad dat in de lucht hangt, was volgens de vakbonden niet nodig. ‘Er was een andere overnemer die bijna 600 jobs wilde redden door maximaal 80 winkels over te nemen én het magazijn en de hoofdzetelfunctie’, zegt Sven De Scheemaeker, vakbondssecretaris van ACV Puls. Volgens De Scheemaeker gingen er per winkel 7 mensen kunnen werken, 30 in het magazijn en 30 tot 50 op de hoofdzetel.

Inzage in huurcontracten hét pijnpunt

‘Maar Ziengs Retail (bekend van Scapino) kreeg geen kans om zijn plannen in de diepte met de curatoren te bespreken’, zegt De Scheemaeker. Volgens de vakbond waren de huurcontracten een pijnpunt. Ziengs zou er inzage in gevraagd hebben en had de bedoeling huurkortingen te vragen aan de eigenaars. Dit in verband met de crisis in de retailsector. De curatoren zouden die inzage over wie welke panden bezit, niet hebben willen geven.

Toen Brantano nog niet failliet was, was het bedrijf ook van plan om van alle huiseigenaren tot eind dit jaar betere huurvoorwaarden te vragen.

Volgens De Scheemaeker hadden de curatoren meer werk moeten maken van dit bod dat zowel financieel als inzake tewerkstelling aantrekkelijk was. Op een bepaald ogenblik kozen de curatoren er echter voor om zelf opnieuw contact te gaan nemen met Deichmann en de piste Ziengs Retail te laten voor wat het was. Daarop hield Ziengs Retail de eer aan zichzelf en stuurde het een communiqué uit dat het van de overname afzag.

De curatoren zegden eerder dat ze ‘aanvankelijk dachten dat ze met een partij tot een deal konden komen maar naderhand tot de conclusie kwamen dat dit onmogelijk was.’ De Scheemaeker vermoedt dat de redenering was dat veiling van de voorraden door Moyersoen zo snel mogelijk moest kunnen doorgaan in combinatie met de overdracht van een aantal panden aan Deichmann.

De curatoren hadden de afgelopen twee weken al een paar keer aan Moyersoen gevraagd om de voorraden te veilen maar die plannen werden telkens weer ingetrokken. De eerste keer was er een probleem met veiligheidspersoneel.

De Scheemaeker zegt dat hij een onderhoud gaat vragen met de ondernemingsrechtbank in de hoop dat de zaak alsnog (her)bekeken wordt. De rechtbank moet de biedingen nog homologeren. Voor wanneer dat voorzien is, is niet duidelijk. Details over het bod van Deichmann zijn ondertussen uitgesteld tot in het weekend of zelfs tot maandag. ‘Het is een kwestie van een gezonde rust te bewaren’, zei een betrokkene gisteren.