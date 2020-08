Kompany: ‘Ik wil niet het voetbal van City brengen, Anderlecht heeft een eigen identiteit’

De eerste wekelijkse persconferentie van Vincent Kompany als hoofdtrainer van Anderlecht zit erop. Daar had hij het over zijn eerste échte week als hoofdcoach en had hij ook mooie woorden voor Romelu Lukaku.

‘Romelu gaat zeker scoren vanavond en Inter gaat de Europa League winnen’, aldus een ontspannen Vincent Kompany. Op zijn eerste wekelijkse persbabbel nam de nieuwe T1 van Anderlecht uitgebreid de tijd om op de vragen van de aanwezige journalisten te antwoorden.

Dan de orde van de dag. Voor het eerst leidde Kompany afgelopen week de trainingen als hoofdtrainer, officieel dan toch. ‘We zijn de week begonnen met het afscheid van Franky Vercauteren. Hij nam afscheid van de groep en ook van de staf. Ik merkte deze week op training wel dat het iets makkelijker en duidelijker werken is op deze manier.’

Al beseft Kompany dat hij als trainer nog alles te bewijzen heeft. ‘Het is spannend, ik voel me terug als die 17-jarige jongen die nog alles te bewijzen heeft. Maar stress geeft het me niet. Ik voel me zelfverzekerd. Alles is stap voor stap gebeurd en ik probeer enkel de dingen te controleren die ik kan controleren. Meer kan ik niet doen.’

Trebel, niet of wel?

Op de vraag of Adrien Trebel opnieuw speelt bleef de nieuwbakken coach op de vlakte. ‘Als ik over één naam spreek, moet ik over alle individuen spreken. We kijken wekelijks wie de best mogelijke speler voor een wedstrijd zou zijn. Dat hij tegen speelde tegen Sint-Truiden was een gezamenlijke beslissing en Adrien speelde een goede wedstrijd, maar verder wil ik er niet op in gaan. Het collectief is voor mij het belangrijkste.’

Kompany nam ook even de tijd om te praten over nieuwe spits Lukas Nmecha, die gehuurd wordt van Manchester City. ‘Hij is een van de grootste talenten uit de academie van City, maar hij was de laatste jaren wat ongelukkig in zijn clubkeuzes. De deal die we maakten met City is dan ook een win-winsituatie.’ Spelen zal de spits nog niet doen, maar lang zal het waarschijnlijk niet duren alvorens hij zijn eerste minuten maakt. ‘Fysiek is hij in orde, al ontbeert het hem wel aan matchritme. Zijn situatie is gelijkaardig aan die van Mustapha Bundu en Percy Tau. Iedereen zit op schema.’

Zondag ontvangt Anderlecht Moeskroen in het Lotto Park. De vraag is wat voor voetbal paars-wit dan op de mat zal brengen. ‘Ik wil niet het voetbal van City brengen, maar het voetbal van Anderlecht. Wij hebben een eigen identiteit en geschiedenis.’ Veel zal er echter niet veranderen in vergelijking met vorige week. ‘We hebben wel op verschillende accenten gewerkt, maar de focus lag vooral op wat er zondag beter zal moeten.’