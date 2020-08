Slovaakse regering ‘geschokt’ door beelden van landgenoot in Belgische politiecel

In een video aan het Belgische publiek reageert de Slovaakse minister van Buitenlandse Zaken ‘geschokt’ op de dood van haar landgenoot in een politiecel twee jaar geleden. Ook in eigen land neemt de politieke druk toe. De Kamercommissies Binnenlandse Zaken en Justitie komen volgende week uitzonderlijk samen.

‘De hele Slovaakse samenleving is geschokt door het geweld op onze landgenoot. Het is onaanvaardbaar wat daar is gebeurd.’ Dat zegt de Slovaakse minister van Buitenlandse Zaken, Ivan Korcok, in een videoboodschap. Die is in het Engels, gericht aan ons land. Daarin bedankt hij ook de Belgische media om de beelden in de openbaarheid te brengen.

In Slovakije is veel te doen over de dood van de Slovaak Jozef Chovanec twee jaar geleden in ons land. Hij overleed nadat hij in een politiecel op de luchthaven van Charleroi was opgesloten. Nu pas zijn beelden opgedoken van politieagenten die zich daarbij hebben misdragen.

‘Ik roep de Belgische overheid op om zo snel mogelijk werk te maken van het gerechtelijk onderzoek’, zegt minister Korcok. ‘Het is goed dat de politiechef tijdelijk is opgestapt. We verwachten een verder consequent handelen van de Belgische autoriteiten.’

Eerder had hij in de Slovaakse media laten optekenen dat de stap terug van de nummer twee van de federale politie een teken is dat België ‘de ernst en de urgentie’ van de zaak inziet. Sinds het opduiken van de beelden is hij naar eigen zeggen in rechtstreeks contact met onze regering. Ook de Slovaakse ambassade in Brussel laat weten dat de zaak op het allerhoogste regeringsniveau wordt opgevolgd.

Ook in eigen land neemt de politieke druk toe. Meerdere partijen hebben gevraagd dat het parlement, ondanks het zomerreces, hierover zou samenkomen. De Kamer is daar nu op ingegaan. Volgende week komen de commissies Justitie en Binnenlandse Zaken bijeen om de zaak te bespreken. De voorzitter van de commissie Justitie, Kristien Van Vaerenbergh (N-VA), laat weten dat dit dinsdag of woensdag zal zijn.