Ikea geeft folder make-over met ‘Animal Crossing’

De Zweedse meubelgigant Ikea heeft zijn folder in Taiwan een originele make-over gegeven. De meubels worden gebruikt door personages van de videogame ‘Animal Crossing’.

Eén van de hypes van de lockdowns wereldwijd was Animal Crossing. In het spel kun je onder meer een eiland aanpassen en vissen, insecten vangen en je huis decoreren. Er werden al meer dan 22 miljoen exemplaren verkocht, de winst van maker Nintendo verzesvoudigde. Ikea Taiwan speelt daar nu gretig op in met de nieuwe folder.

Foto: Ikea

Met een mix van personages en in-game meubelen weet Ikea de folder helemaal op te fleuren. Het is lang niet het eerste merk dat meesurft op het succes van de Animal Crossing. Verschillende designers ontwierpen outfits die spelers kunnen downloaden. En ook het prestigieuze Met Museum maakte het al mogelijk om bijvoorbeeld een Van Gogh in (het virtuele) huis te halen.

Foto: Ikea

Foto: Ikea

Foto: Ikea

Foto: Ikea