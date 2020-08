Koop het Vanuatuaans burgerschap en help de economie van Vanuatu

De coronapandemie en een verwoestende cycloon zouden de economie van eilandengroep Vanuatu in een slop hebben moeten brengen, maar de verkoop van staatsburgerschap houdt het land overeind.

De stijgende vraag naar het controversiële burgerschapsplan van Vanuatu heeft het budget van de eilandengroep in de Zuidelijke Stille Oceaan op peil gehouden. En dit ondanks de coronapandemie en een schadelijke cycloon waardoor de dominante toeristische sector verlamd werd. Dat blijkt uit de begrotingsdocumenten van Vanuatu.

Meer nog, voor de eerste zes maanden van 2020 is er zelfs een begrotingsoverschot. Er hebben immers 32 procent meer mensen het Vanuatuaans burgerschap gekocht, goed voor zo’n 7,1 miljard Vanuatuaanse vatu (52,23 miljoen euro). Dit jaar zouden al zo’n 650 mensen gebruik hebben gemaakt van het burgerschapsplan.

Door de sprong in de verkoop van paspoorten heeft Vanuatu grote schulden kunnen voorkomen die andere eilandstaten in de Stille Oceaan hebben opgebouwd door geld te lenen van onder meer China.

Vanuatuaans burgerschap is dan ook niet goedkoop: het kost zo’n 110.000 euro en daarvan gaat bijna 70.000 euro rechtstreeks naar de overheid. De rest gaat naar de tussenpersoon die alle documenten in orde brengt, schrijft The Guardian, en die betaalt dan nog eens 15 procent belastingen op dat bedrag. Zo’n tussenpersoon moet wel een speciale vergunning hebben.

Van zodra je het burgerschap hebt, kan je ook een Vanuatuaans paspoort aanvragen en die opent de deuren van alle landen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Hong Kong, landen die voor sommige nationaliteiten moeilijk te bezoeken zijn.

Het plan is echter controversieel. Zo verloren vorig jaar vier Chinezen hun het Vanuatuaans staatsburgerschap nadat bleek dat ze gezocht werden door de internationale politieorganisatie Interpol.

Niettemin staat Vanuatu achter het burgersschapsplan en zegt het dat het dankzij de regeling een stimuleringspakket van 4,2 miljard Vanuatuaanse vatu (bijna 31,5 miljoen euro) heeft kunnen geven aan zijn inwoners, een van de meest genereuze in de Stille Oceaan. Naar schatting zijn tienduizenden lokale bewoners hun baan zijn kwijtgeraakt nadat de grenzen werden gesloten omwille van de coronapandemie.