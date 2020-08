Vier avonden op een rij hielden de Amerikaanse Democraten een virtuele conventie. Opmerkelijke speeches, emotionele getuigenissen, muzikale intermezzo’s… Meer dan elf uur televisie vuurden Joe Biden en zijn Democraten op de Amerikanen af. Wij selecteren zes opvallende momenten.

Niet geheel onverwacht verzorgden oud-president Barack Obama en zijn echtgenote Michelle Obama de meest beklijvende speeches. Barack Obama liet in een historische toespraak geen spaander heel van zijn opvolger Donald Trump (zie video bovenaan), en ook Michelle Obama haalde ongezien hard uit naar de Amerikaanse president.

Naast heel wat politici doken ook enkele bekende gezichten op. Zo schaarden actrice Eva Longoria en zangeres Billie Eilish zich nadrukkelijk achter de Democratische presidentskandidaat.

De traditionele roll call - de formele bekendmaking van de stemmen uit de voorverkiezingen - verliep zoals de puntentelling bij het Eurosongfestival – leuker en kleurrijker dan normaal. En dat met deze opvallende beelden als gevolg.

Tijdens deze conventie was er ook - meer dan anders - ruimte voor getuigenissen van gewone Amerikanen. Een van de moedigste getuigenissen was die van de dertienjarige Brayden Harrington.

Toen Joe Biden het woord nam voor het slotakkoord van de conventie, had zijn vriend Barack Obama al de hoofdvogel afgeschoten. Het was met dichtgeknepen billen dat de hele partij toekeek hoe de belangrijkste speech van zijn leven zou verlopen. De verwachtingen waren niet erg hoog. Maar hij verbaasde vriend en vijand met zijn energieke, voor zijn doen bijwijlen passionele, toespraak.

Maar wat moeten we hier nu van onthouden? Was de Conventie een succes voor de Democraten? Was Bidens toespraak goed genoeg? Vier nachten lang volgde Amerikakenner Steven De Foer de conventie op de voet. In onderstaand gesprek met journalist Alexander Lippeveld (dat vanaf 5.40 min begint) blikt hij terug op de voorbije dagen en beantwoordt hij enkele van uw vragen.