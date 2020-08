Ex-vrouw: ‘Fourniret heeft Estelle Mouzin vermoord in Ardennen’

Michel Fourniret ontvoerde en vermoordde Estelle Mouzin in de Franse Ardennen. Dat heeft zijn ex-vrouw Monique Olivier gezegd volgens haar advocaat.

Dinsdag is een reeks nieuwe verhoren gestart van de ex-vrouw van Fourniret. De verhoren gebeuren door de onderzoeksrechter die de verdwijning van Estelle Mouzin in 2003 onderzoekt. Het toen 9-jarige meisje verdween in het Franse Guermantes.

De verhoren draaien rond vier dossiers die de rechter onderzoekt en waarbij Michel Fourniret, bijgenaamd het monster van de Ardennen, betrokken zou zijn. Een daarvan is de moord op Estelle Mouzin, van wie het lichaam nog niet is teruggevonden. Die zaak uit 2003 werd weer actueel toen Olivier eind november het alibi van haar ex-man op losse schroeven zette. Begin maart had de 78-jarige seriemoordenaar, die regelmatig aan geheugenverlies lijdt, een aantal bekentenissen afgelegd.

In juni werden er zoektochten naar het lichaam van Estelle Mouzin georganiseerd in het Franse Donchery, net over de grens van België. Daar staat het kasteel van Sautou dat eigendom is van Fourniret. Een kassaticket uit 2003 bracht hen op dat spoor.

Michel Fourniret heeft bekentenissen afgelegd over de moord op zeven jonge vrouwen en tieners tussen 1987 en 2001. Hij kreeg hiervoor levenslang en werd in 2018 opnieuw veroordeeld voor een moord. In België was Elisabeth Brichet een slachtoffer. Haar lichaam werd gevonden in het kasteel van Sautou.

De verhoren van Monique Olivier, die levenslang kreeg voor medeplichtigheid aan de misdaden van haar echtgenoot, kunnen ook gaan over de verdwijningen van Marie-Angèle Domece en Joanna Parrish, waarover Fourniret ook bekentenissen heeft afgelegd.

Een vierde onopgeloste zaak is de verdwijning in 1993 in Orne van Lydie Logé, een jonge vrouw van 29 jaar. Dat dossier kreeg de onderzoeksrechter op 9 juni toegespeeld.