Nog geen beweging in brexitonderhandelingen

De onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige relaties zitten nog steeds in het slop. Vrijdag liep een zevende onderhandelingsronde af. De Europese toponderhandelaar Michel Barnier zegt ‘ontgoocheld’ en ‘ongerust’ te zijn. De Britten vinden dan weer dat de EU de onderhandelingen ‘nodeloos moeilijk’ maken.

Eind december verlaat het Verenigd Koninkrijk de douane-unie en de eenheidsmarkt, zonder akkoord dreigt alsnog een harde brexit, met douanecontroles en invoerheffingen.

De onderhandelingen verlopen echter bijzonder moeizaam: sinds de start in maart is nauwelijks vooruitgang geboekt. In juli achtte EU-onderhandelaar Michel Barnier de kans op een overeenkomst nog ‘onwaarschijnlijk’. Deze week was er dus een nieuwe poging om de gesprekken vlot te trekken, maar dat is dus niet gelukt.

‘Zij die deze week een versnelling hadden verwacht zullen ontgoocheld zijn’, zei Barnier op een persconferentie vrijdag. Hij hamerde er nog eens op dat er tegen eind oktober moet zijn als de zaak eind dit jaar rond moet geraken.

‘In dit stadium is een akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU weinig waarschijnlijk. Ik begrijp gewoonweg niet waarom we kostbare tijd verliezen’, aldus Barnier.