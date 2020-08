Chi Chi DeVayne (34) uit ‘RuPaul’s Drag Race’ overleden

De Amerikaanse dragqueen Chi Chi DeVayne, deelneemster in het achtste seizoen van reality-serie ‘RuPaul’s Drag Race’, is overleden. Ze werd 34 jaar en overleed door een longontsteking.

Zavion Davenport, zoals Chi Chi echt heet, werd beroemd na haar deelname aan de wedstrijdshow RuPaul’s Drag Race. Daarin strijden de deelnemers om de titel van ‘beste dragqueen’ onder het toeziend oog van RuPaul, bekend sinds de jaren negentig.

In het achtste seizoen eindigde Chi Chi als vierde, maar daarna mocht ze nog terugkomen voor het derde seizoen van All Stars. Daarin nemen dragqueens die al eens deelnamen maar niet wonnen het op tegen elkaar. Fans onthouden de ‘cheap queen’ vooral door haar optreden op het nummer And I Am Telling You I’m Not Going.

‘Mijn hart is gebroken. Ik ben zo dankbaar dat we haar lieve en mooie zelf hebben mogen meemaken. Ze zal gemist worden, maar nooit vergeten’, schrijft RuPaul op Twitter.

Deze week werd Chi Chi opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking. Die had ze opgelopen terwijl ze behandeld vorige maand werd voor nierfalen na een behandeling tegen sclerodermie. Op 15 augustus vroeg Chi Chi op Instagram nog om voor haar te bidden. ‘Ik ben er snel terug.’

Op sociale media regent het steun en mooie woorden voor Chi Chi. Het is tevens niet de eerste deelneemster die is overleden: in 2012 kwam ook Sahara Davenport, een deelneemster uit het tweede seizoen, om het leven door hartfalen.

?????? an iconic queen literally everyone in our industry will always love. pic.twitter.com/UspJ3KzQaC — Trixie Mattel (@trixiemattel) August 20, 2020

Im so num right now my heart is broken into peaces.. I couldnt even got see her. ???? I love you always chichi. My dancing angel.. — Kennedy Davenport The Dancing Diva of Texas (@kennedyddoftx) August 20, 2020