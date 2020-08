Uitverkoop in 50 winkels van Brantano, minimale overname in de maak

De uitverkoop van de voorraden van Brantano start morgen in 50 winkels. De overname van een deel van Brantano door Deichmann zou veel minder om het lijf hebben dan eerst beloofd door het bedrijf. Het personeel vreest voor een zwaar bloedbad en is de wanhoop nabij.

Al dagenlang gonst het gerucht dat er slechts zo’n 40 winkels door de groep Deichmann, die in België al actief is via Van Haren en Snipes, zouden overgenomen worden. Dat staat in contrast met eerdere verklaringen van Krein Bons, ceo van Van Haren die sprak over ‘alle winkels’. En dat zijn er meer dan 100. Maar opvallend is dat Deichmann al enkele dagen niet meer ingaat op vragen over hoeveel panden ze nu denken te redden.

De uitverkoop van de Brantano-winkels, die morgen start en georganiseerd wordt door het veilinghuis Moyersoen, geeft mogelijk al een eerste indicatie. Slechts 50 winkels zullen de deuren openen. Welke is nog niet duidelijk. Dat moet de veilingmeester nog communiceren. Opvallend is alvast dat de website van Brantano offline is gehaald.

De uitverkoop zou ‘enkele weken aanhouden’ circuleerde gisteren. De curatoren bevestigen op dit moment enkel dat de uitverkoop morgen start bij 50 winkels. Over de overnamegesprekken heet het dat als er een akkoord is, er een persbericht komt.

Bij het personeel is er stilaan sprake van wanhoop. De werknemers hadden gehoopt dat Ziengs Retail, bekend van Scapino, de winnaar ging worden. Ziengs Retail ging uit van een doorstart van bijna 80 winkels met daarrond de ondersteunende diensten. Deichmann daarentegen is enkel geïnteresseerd in een aantal winkels (met het nodige winkelpersoneel). Als je uitgaat van zes werknemers per winkel, kom je op een tewerkstelling van minder dan 300 werknemers tegenover de 900 van weleer.

Totale verwarring

Vooral in Erembodegem, waar het logistiek centrum is gevestigd, is de sfeer ondermaats. Daar wordt gevreesd dat Deichmann het distributicentrum van Van Haren in Tilburg gaat gebruiken. Waar sprake is van wanhoop bij het personeel, is er ook ergernis bij de vakbonden over de communicatie. Duidelijk is dat de sfeer tussen de curatoren en de vakbonden nu ook tot onder het vriespunt is gezakt.

Communicatie-oefening

Deichmann en Van Haren lijken aangewezen op één van de betere communicatiebureaus om de kloof tussen grote beloften én een vrij kale doorstart uit te leggen. Of wordt de sobere maaltijd straks in twee stappen geserveerd?

Het is overigens ook nog altijd onduidelijk voor de werknemers van Cks, Fred & Ginger en de dameskledingwinkels Ginger hoeveel personeel de stap kan zetten naar JBC. Al even onduidelijk is hoeveel winkels gered worden. De onduidelijke communicatie lijkt van aard om het sociaal drama bij FNG nog meer aan te zwengelen.

Als straks het stof gaat liggen, zal de balans kunnen opgemaakt worden wat het gedwongen faillissement nu financieel heeft opgebracht én hoeveel jobs er gered werden. De banken blokkeerden op 27 juli de bankrekeningen van de werkmaatschappijen en hadden geen interessen in nog lopende reddingspogingen.

Bij FNG België werkten tot voor kort 1.400 werknemers.