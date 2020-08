De daling van het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus blijft zich doorzetten. Om 11 uur geeft het Crisiscentrum een persconferentie om meer uitleg te geven bij de recente cijfers. U kan die persconferentie hierboven integraal live volgen.

‘Op nationaal niveau kunnen we stellen dat de daling, die enkele dagen geleden is ingezet, blijft aanhouden’, zegt viroloog Steven Van Gucht. In alle provincies dalen de weekgemiddelden. ‘In Antwerpen gaat het om een daling van 38 procent. De afgelopen week werden er gemiddeld 122 gevallen per dag vastgesteld. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er wel nog een lichte stijging met gemiddeld 116 besmettingen per dag.’ Het reproductiegetal is in het gewest wel nipt onder 1 gezakt, wat aangeeft dat de epidemiologische situatie de juiste richting uitgaat.

In Antwerpen daalt het aantal ziekenhuisopnames, maar in een aantal Brusselse ziekenhuizen stijgt het. Dat ligt in lijn met de intense viruscirculatie, zegt Van Gucht. Gemiddeld overleden er 10 mensen per dag aan covid-19, een forse toename, maar dat kan ook aan de hittegolf liggen. ‘Het is net iets te vroeg om dat te kunnen aantonen’, aldus Van Gucht. ‘Dat zal pas in de komende dagen duidelijk worden.’

‘Clusters ontdekken, identificeren en aanpakken’

Karine Moykens, voorzittter van het interfederaal comité testing en contactopvolging, wijst erop dat de medewerking van de burgers centraal staat bij contactopsporing. ‘Een goede contactopsporing is snel, volledig, juist, vertrouwenwekkend en opgebouwd op een manier dat we besmettingsclusters ontdekken, identificeren en aanpakken’, zegt Moykens.

Daarbij is het belangrijk dat mensen gericht en voldoende breed getest worden. ‘Besmette personen moeten zich aan quarantaine houden’, benadrukt Moykens. ‘En mensen die in nauw contact waren met besmette personen moeten opgespoord worden.’ Wie zich niet goed voelt, wordt aangeraden naar een huisarts te gaan. Reizigers die terugkeren uit een rode zone kunnen terecht in een testcentrum als ze een activatiecode ontvangen per sms. De lijst met testcentra staan op infocorona.be en coronatracing.be.

‘Ik wil alle personen die zo’n sms krijgen oproepen om zich daadwerkelijk onmiddellijk te laten testen’, zegt Moykens. Die sms’en worden verstuurd op basis van het Passenger Locator Form, het formulier dat iedereen die langer dan 48 uur in het buitenland verblijft moet invullen.

‘Op dit moment komen gemiddeld 1.200 personen per dag terug uit een rode zone. In totaal ontvingen we sinds 1 augustus 852.000 PLF-documenten, waarvan 42.000 na een terugkeer uit een rode zone’, meldt Moykens. Als de dienst 48 uur na uw terugkomst nog geen testresultaat heeft ontvangen, wordt u opgebeld.

In de week van 11 tot en met 17 augustus werden gemiddeld 505,6 besmettingen per dag geregistreerd, wat een daling is met 20 procent met een week eerder. Gemiddeld worden er 28 covid-19-patiënten per dag opgenomen in het ziekenhuis, dat is ook een daling, meldt Van Gucht. Alle updates van de cijfers vindt u hier.