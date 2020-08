Vier doden bij bosbranden in Californië

Bij zware bosbranden in de Amerikaanse staat Californië zijn volgens Amerikaanse media minstens vier personen omgekomen. Drie mensen stierven in Napa County en een in Solano County, meldt de San Francisco Chronicle. Meer dan 10.000 brandweermannen bestrijden het vuur in Californië. Duizenden bewoners zijn uit hun huizen verdreven.

De staat had de afgelopen vier dagen af te rekenen met meer dan 370 branden. Extreme hitte, wind en blikseminslagen hebben de situatie nog verergerd. Ten noorden van San Francisco bedreigt een van de grotere branden de wijnstreken van Napa en Sonoma Valley. Daar is meer dan 50.000 hectare land verkoold en zijn tientallen huizen platgebrand. Er woeden ook heviger branden in de buurt van de kustplaatsen Santa Cruz en Carmel. Ze veroorzaken grote schade in het oudste nationale park van Californië, Big Basin Redwoods, dat bekendstaat om zijn gigantische sequoia’s. Campings en wandelpaden zijn er gesloten.

De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, noemde de branden een ‘ongekende uitdaging’. ‘Als je de klimaatverandering ontkent, kom dan naar Californië’, zei hij in een korte videoboodschap die werd getoond op de conventie van de Amerikaanse Democratische Partij.

President Donald Trump bekritiseerde donderdag tijdens een verkiezingscampagne in de staat Pennsylvania opnieuw de bosbouwmaatregelen van Californië. ‘Misschien moeten we Californië er gewoon voor laten betalen, omdat ze niet naar ons luisteren’, zei de president.

Foto: Getty Images

