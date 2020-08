Aardbeving met kracht van 6,9 treft Indonesië

Oost-Indonesië is vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,9.

Er is geen tsunami-waarschuwing en er is voorlopig ook geen schade gemeld, zegt het Amerikaanse geologische centrum USGS.

De aardbeving vond plaats 640 kilometer diep en ongeveer 220 kilometer ten zuiden van de stad Katabu op het eiland Celebes. Ze kon tot honderden kilometers verderop gevoeld werd.

Indonesië reeg eerder al dodelijke aardbevingen en tsunami’s te verwerken. Het land ligt in de seismisch actieve Pacifische Ring van Vuur (‘Ring of Fire’) in de Stille Oceaan. Er zijn in het land dan ook simulatietrainingen die de lokale bevolking eerst hulp bij aardbevingen aanleren, zoals in onderstaande foto.