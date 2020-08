Als er een ding ontbrak aan de Democratische Conventie om er een wervende politieke show van te maken, dan was het wel humor. Het was dan ook verrassend om, net na het getuigenis van diverse gewone Amerikanen over hoe belangrijk kunnen stemmen per post voor hen is, opeens Sarah Cooper te zien opduiken.

Cooper is de 42-jarige satirische schrijfster en comedienne die de jongste maanden wereldberoemd werd met haar filmpjes op Tiktok en Youtube, door aan Donald Trump haar gezicht en lichaam te lenen. Haar idee was eenvoudig: als zwarte vrouw een tekst van Trump liplezen en met haar mimiek en bewegingen begeleiden, met vaak hilarisch effect omdat ze aldus accentueert wat een bizar geraaskal de woorden van Trump vaak zijn.

Ze gaf er vannacht ook een staaltje van, op uitspraken van Trump over de gigantische fraude die hij wil vermijden door het stemmen per post aan te pakken.

Maar dan viel Cooper opzettelijk uit haar rol, en richtte ze zich in eigen naam tot de natie: ‘Ik heb de jongste maanden al veel van de pot gerukte dingen mogen liplezen van hem, maar deze overtreffen alles: want stemmen per post aanvallen, terwijl er een pandemie heerst in het land, dat doet alleen iemand die helemaal niet wíl dat u gaat stemmen.’