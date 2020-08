Vader blijft toch Britney Spears’ voogd

De 38-jarige zangeres Britney Spears probeerde tevergeefs Jodi Montgomery, een professioneel ‘zorgmanager’, als haar voogd aan te stellen.

De Amerikaanse pop­zangeres had een verzoek in­gediend bij de rechtbank om ­Jamie Spears (68) uit zijn functie als haar bewindvoerder te ­zetten. Ze wou hem laten vervangen door zorgmanager Jodi Montgomery. De aanvraag werd echter afgewezen door de rechtbank.

Jamie Spears heeft al twaalf jaar de touwtjes in handen, sinds Britneys inzinking in 2007 en 2008, en zal dat tot zeker februari 2021 blijven doen. De zangeres wil zelf weer graag kunnen beslissen over haar leven.