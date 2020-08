Aantal nieuwe besmettingen blijft verder dalen

De daling van het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus blijft zich verder doorzetten. In de week van 11 tot en met 17 augustus werden gemiddeld 505,6 besmettingen per dag geregistreerd, wat een daling is met 20 procent met een week eerder. Dat blijkt vrijdagmorgen uit de gegevens van Sciensano.

Het aantal overlijdens blijft wel nog toenemen. Er stierven op een week tijd gemiddeld 9,9 mensen per dag aan covid-19. Dat is een toename met 86 procent in een week.

Het aantal hospitalisaties steeg dan weer met 14 procent, om uit te komen op 32,1 per dag. Donderdag werden nog 25 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, maar hebben ook 53 mensen het ziekenhuis mogen verlaten. In totaal liggen nog 303 mensen in het ziekenhuis, van wie er 82 op de afdeling intensieve zorgen liggen.

In totaal zijn in België al 80.178 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Er zijn 9.976 mensen overleden aan covid-19, wat er zeven meer zijn dan het aantal dat donderdag was gemeld.