Bob Jungels voor de zevende keer Luxemburgs kampioen tijdrijden

Ook in andere Europese landen werden nationale kampioenschappen tijdrijden gehouden.

Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step) kroonde zich in Mamer al voor de zevende keer tot nationaal tijdritkampioen van Luxemburg. Jungels reed de 21 kilometer in en rond Mamer 45 seconden sneller dan runner-up Alex Kirsch (Trek-Segafredo). De derde plek was voor Kevin Geniets (Groupama-FDJ), die 52 seconden trager was dan Jungels.

De Luxemburger, die volgend seizoen het Belgische team Deceuninck - Quick Step verlaat voor AG2R, verovert de nationale tijdrijderstitel al voor de zevende keer sinds zijn eerste in 2012. Enkel in 2017 en 2014 greep hij ernaast. Jungels is ook regerend Luxemburgs kampioen op de weg, een titel die hij al zes keer won.

In Polen ging de tijdrijderstitel voor het eerst naar Kamil Gradek. De 29-jarige renner van CCC Team werkte de 42,5 kilometer in de omgeving van Busko-Zdrój 28 seconden sneller af dan Maciej Bodnar (BORA-hansgrohe). Het brons was voor Lukasz Wisniowski (CCC Team), die 59 seconden na zijn ploegmaat arriveerde.

Josef Cerny (CCC Team) mocht na het Tsjechisch tijdritkampioenschap op het hoogste schavot plaatsnemen. Na 40 kilometer tegen de klok in Mlada Boleslav hield de 27-jarige Cerny 10 seconden over op titelverdediger Jan Barta (Elkov-Kasper). Het brons was voor Adam Toupalik (Elkov-Kasper). Voor Cerny is het na 2018 zijn tweede nationale titel in het tijdrijden.

De Slovaken reden op hetzelfde parkoers hun nationale tijdritkampioenschap. Jan Andrej Cully (Dukla Banska Bystrica) kwam ruim twee minuten na de Tsjech Cerny binnen, maar mag zich wel voor het tweede jaar op rij Slovaaks tijdritkampioen noemen.