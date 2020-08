Thomas Pieters opent op zevende plaats in Wales, Nicolas Colsaerts 26ste

Thomas Pieters is met een ronde van 69 slagen de beste Belg op het Wales Open golftoernooi (European Tour/1 miljoen euro), dat plaatsvindt op de Celtic Manor golfbaan in het Welshe Newport.

De 28-jarige Antwerpenaar, die vorige zondag beslag kon leggen op de derde plaats in de Celtic Classic, lukte zes birdies maar moest ook twee bogeys en een dubbele bogey op zijn kaart schrijven. Met zijn score van twee onder par telt Pieters drie slagen meer dan de Engelsman Jordan Smith en de Schot Connor Syme die de leiding delen.

Nicolas Colsaerts opende met een ronde van 71 slagen, par en dit na twee birdies en twee bogeys.

Thomas Detry, die vorige week runner-up werd in de Celtic Classic, neemt een aantal weken vrijaf om zich voor te bereiden op de US Open, die plaatsvindt op de Winged Foot golfbaan van 17 tot en met 20 september in het Amerikaanse Mamaroneck (New York).