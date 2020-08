Vlieghe over rem op uitbreiding evenementen: ‘Situatie nog altijd delicaat’

De Veiligheidsraad laat maar mondjesmaat meer mensen toe op evenementen. ‘Spijtig genoeg vonden er begin juli een aantal evenementen plaats die écht niet goed georganiseerd waren’, zegt infectiologe Erika Vlieghe daarover. ‘Laat ons dus stap voor stap gaan.’

In theaters, concertzalen, sporthallen en tijdens andere indooractiviteiten zullen volgende maand opnieuw 200 personen toegelaten worden. Voor evenementen in openlucht wordt het maximum opgetrokken tot 400. Als de bevoegde minister toelating geeft, kunnen burgemeesters wel meer mensen toelaten in zalen. De crisiscel cultuursector noemde dat al ‘een onwerkbaar kader’, en had liever gewerkt met een maximumcapaciteit van bijvoorbeeld 60 procent.

‘Hun reactie verrast me, want we hebben dat gisteren nog uitgebreid besproken’, zegt Vlieghe. ‘Cultuur staat niet op zichzelf. Er zijn nog andere evenementen. We waren bezorgd over evenementen met heel grote aantallen mensen. We wilden vermijden dat op korte termijn niet goed georganiseerde evenementen zouden plaatsvinden met grote aantallen mensen bij elkaar. Die vormen een groter risico.’

De overheid heeft de voorstellen van de experts voor het grootste deel gevolgd, zegt Vlieghe. ‘We vonden het vooral belangrijk te benadrukken dat het te vroeg is voor grote versoepelingen. De situatie is nog altijd delicaat.’

Met het mogelijk maken van een koffietafel voor vijftig mensen na een begrafenis, in plaats van tien tot nu toe, gingen de politici wel verder dan de experts. ‘Daar kan ik begrip voor hebben, maar het roept vragen op bij anderen, bijvoorbeeld over communiefeesten. Dat is altijd de moeilijkheid’, zegt Vlieghe.

De infectiologe nam opnieuw deel aan de veiligheidsraad, nadat ze eerder had besloten niet meer deel te nemen. Dat was een reactie op uitspraken van Jan Jambon, die in een interview naar haar had verwezen om een maatregel te verdedigen. Volgens Vlieghe legde de minister-president haar woorden in de mond. Op vraag van premier Sophie Wilmès schoof ze toch opnieuw aan tafel, maar ze heeft nog niets beslist over toekomstige raden. ‘Het blijft een moeilijke verhouding tussen politici en wetenschappers.’