Yara Kastelijn ruilt Team 777 voor Creafin-Fristads: “Ik was beperkt door het ploegenspel”

Europees veldritkampioene Yara Kastelijn zal vanaf 1 september uitkomen voor Creafin-Fristads. De Nederlandse schreef vorig seizoen onder andere de veldrit van Gavere en de Koppenbergcross op haar naam. Kastelijn komt over van Team 777 en blijft dus in een team van de broers Roodhooft.

Yara Kastelijn zal bij Creafin-Fristads kopvrouw worden van een versterkte vrouwenploeg, met ook haar landgenotes Manon Bakker en Aniek Van Alphen. “Ik ben bijzonder blij met deze kans. Vorig seizoen had ik nog heel wat te leren maar na mijn Europese titel en enkele mooie overwinningen ben ik nu klaar om kopvrouw te worden binnen dit team. Ik heb een prachtige tijd beleefd bij Team 777. Toch had ik het gevoel dat ik af en toe wat beperkt werd door het ploegenspel. Dat is uiteraard logisch met sterke ploeggenotes zoals Annemarie Worst en Alice Maria Arzuffi. Ik wil nu de handschoen opnemen tegen de rest van het veld en volop mijn eigen kans gaan. Ik ben ervan overtuigd dat ik daarvoor bij Creafin-Fristads ideaal op mijn plaats zal zitten.”