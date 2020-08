Charles Michel moet huwelijk in Frankrijk annuleren

Het coronavirus dwarsboomt de trouwplannen van Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad. De Belgische oud-premier zou zaterdag in Zuid-Frankrijk in het huwelijksbootje stappen met zijn vriendin Amélie Derbaudrenghien, maar hij moet de bruiloft annuleren omdat het gebied een oranje zone is geworden.

Michel zou op 22 augustus huwen in het dorpje Montmeyan in de buurt van de Gorges du Verdon. Onder meer de Franse president Emmanuel Macron was uitgenodigd. Volgens het Franse satirische blad Le Canard enchaîné heeft Michel echter de moeilijke beslissing moeten nemen om het feest uit te stellen.

De Belgische autoriteiten bestempelen het departement van de Var als oranje zone. Reizigers die terugkeren uit zo’n zone wordt sterk aanbevolen om een coronatest te ondergaan en veertien dagen quarantaine in acht te nemen. Met name die laatste aanbeveling vormt een probleem voor de Europese Raadsvoorzitter, die dan veertien dagen lang beperkt zou worden in het uitoefenen van zijn functie.

Uitstel hoeft geen afstel te zijn. Volgens Sudinfo.be is er al een nieuwe datum vastgelegd.