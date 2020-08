Opmerkelijk: Remco Evenepoel kan weer stappen (en dat vijf dagen na horrorcrash)

Remco Evenepoel is al volop gestart met zijn revalidatie. Vijf dagen na zijn zware val in de Ronde van Lombardije, waar hij een bekkenbreuk opliep, zette hij een filmpje op sociale media waarin hij zijn eerste, moeizame stappen zet.

Geen Remco Evenepoel op het Belgisch kampioenschap tijdrijden vandaag. De wonderboy van Deceuninck - Quick-Step herstelt in het ziekenhuis van Herentals van zijn zware val in het ravijn tijdens de Ronde van Lombardije vorige zaterdag.

Maar toch leverde de Europese kampioen tijdrijden een mooie prestatie. Hij postte een filmpje op Instagram vanuit zijn ziekenhuiskamer waarin te zien is dat hij zijn eerste stapjes zet. Weliswaar moeizaam, met krukken en ondersteund door een verpleegster. “Ik deed een ander soort tijdrit”, meldde hij. “Kleine stapjes voorwaarts. Blijven vechten!” Het is duidelijk: Evenepoel is al gestart met zijn revalidatie en wil sterker dan ooit terugkomen volgend seizoen.