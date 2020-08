Eerste coronageval in Bever: ‘Het kon niet blijven duren’

De laatste coronavrije gemeente in Vlaanderen is eraan voor de moeite: ook in Bever is een eerste coronabesmetting vastgesteld. ‘Het gaat om één iemand, een minderjarige’, bevestigt burgemeester Dirk Willem. ‘Het is een beetje schrikken, maar we gaan niet panikeren.’

Na bijna zes maanden in deze coronacrisis heeft ook Bever zijn eerste geval van corona. ‘Tot nu toe gaat het om één iemand’, zegt Willem. ‘De contact tracing zal nu zijn werk doen. Laat ons hopen dat het hier bij blijft, hopelijk was de minderjarige de voorbije weken niet op kamp. Dat zullen we nu in de komende uren wel te weten komen. Samen met de schepen van gezondheid vergaderen we nu met de eerstelijnszone.’

Bever, een gemeente in het Pajottenland met zo’n 2.000 inwoners, was de laatste coronavrije burcht in Vlaanderen. Waarom het zo lang geduurd heeft? ‘Omdat er een goede discipline is’, merkt Willem op. ‘Een mondmasker is niet verplicht, maar iedereen draagt het hier wel. Zoals op het kerkhof bijvoorbeeld, en bij de petanqueclub dragen ze het ook. We hebben mondmaskers wel aangeraden, maar niet verplicht. Dat iedereen uit zichzelf de regels volgde, is de reden waarom het virus zo lang is weggebleven.’

Verrast is de burgemeester naar eigen zeggen niet. ‘Dit kon niet blijven duren. Met de zomerkampen en de reizigers die terugkeren. Het zou abnormaal zijn als we niemand met corona zouden hebben deze zomer. Laat ons hopen dat het nu positief blijft. Het is toch een beetje schrikken, maar we gaan er niet over panikeren.’