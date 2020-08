Bannon aangeklaagd wegens fraude bij campagne rond grensmuur

Stephen Bannon, de voormalige topadviseur van president Trump, wordt aangeklaagd wegens fraude en witwassen. Volgens de federale aanklager heeft hij geld dat werd ingezameld voor het bouwen van de grensmuur met Mexico gebruikt om persoonlijke uitgaven te betalen.

De organisatie ‘We Build the Wall’ wierf online fondsen om de grensmuur tussen de VS en Mexico te bouwen. De inzamelactie leverde 25 miljoen dollar op.

Federaal aanklager Audrey Strauss, die de klacht tegen Bannon en drie anderen – Brian Kolfage, Andrew Badolato en Timothy Shea – vandaag bekend heeft gemaakt, zegt dat de beklaagden ‘honderdduizenden donoren hebben opgelicht onder het valse voorwendsel dat al het geld zou besteed worden aan het bouwen van de grensmuur’.

Eén miljoen dollar

Bannon ontving 1 miljoen dollar via zijn non-profit organisatie ‘Non-Profit-1’. Een deel van dat geld, honderdduizenden dollars volgens de aanklager, heeft hij gebruikt om persoonlijke uitgaven te betalen.

Kolfage, die de oprichter en het uithangbord van ‘We Build the Wall’ was, nam volgens de aanklagers meer dan 350.000 dollar uit het fonds om zijn exuberante levensstijl te bekostigen.

De vier worden beschuldigd van fraude en witwassen. De maximumstraf voor die misdaden is telkens twintig jaar cel.

Conservatieve campagnestrateeg

De conservatief Stephen Bannon adviseerde Trump tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016. Hij was het die van de bouw van de grensmuur één van de speerpunten van de campagne maakte. Nadat Trump verkozen was, bleef hij tot in augustus 2017 adviseur van de president.

Na zijn passage als adviseur keerde hij terug naar Breitbart, een ultraconservatief nieuwskanaal. Maar daar moest hij begin 2018 opstappen vanwege zijn ophefmakende verklaringen in het boek Fire and fury van journalist Michael Wolff. Daarop wou hij zich op de Europese politiek richten en eurosceptici en populisten helpen bij de Europese verkiezingen, maar dat project kwam niet van de grond.